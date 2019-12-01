После инфаркта и инсульта лекарствами будут обеспечивать бесплатно

Сегодня, 09:31

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После инфаркта и инсульта лекарствами будут обеспечивать бесплатно

Министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала, что с 2020 года россиян, которые перенесли инфаркт, инсульт или сердечно-сосудистые операции, будут обеспечивать лекарствам бесплатно.

Скворцова уточнила, что речь идет о больных, перенесших острые сосудистые нарушения — острый коронарный синдром, острый инфаркт миокарда, преходящие нарушения мозгового кровообращения и инсультов, а также тем, у кого были операции на сердце и сосудах. Министр здравоохранения уточнила, что лекарства бесплатно будут предоставляться с 2020 года. Получать их пациенты смогут в течение двух лет с момента сосудистого эпизода. 

Как рассказала глава Минздрава, проект обеспечения бесплатными лекарствами пациентов после инсульта или инфаркта разрабатывался несколько месяцев. В России на сегодняшний день на бесплатные медикаменты могут рассчитывать только инвалиды, дети до трех лет и диабетики. Теперь же к ним присоединяться и те, кто перенес инфаркт или инсульт или операции на сердце и сосудах.

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