Немецкие врачи рассказали об опасности «лайт» продуктов

Вчера, 21:02

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Немецкие врачи рассказали об опасности «лайт» продуктов

На рынке сейчас немало продуктов, которые не содержат жира или в них искусственно снижается количество сахара.
Те, кто следит за фигурой, нередко выбирают обезжиренные продукты. Но, как рассказали немецкие эксперты, далеко не все продукты с пометкой «лайт» лучше обычных.

Покупая продукты с низким содержанием сахара, мы рассчитываем сократить количество потребляемых калорий и быстрых углеводов. Действительно, такие продукты могут быть полезны в некоторых случаях. К примеру, полезна цельнозерновая овсяная каша. Но часто вместо сахара добавляются различные подсластители и заменители, которые могут повлиять на здоровье даже хуже обычного сахара.
Не стоит обольщаться мыслью о том, что для организма полезны легкие соусы. Чтобы такой соус имел кремообразную консистенцию, в него производитель добавит модифицированный крахмал, желатин, или другие стабилизаторы, эмульгаторы. Ведь такой соус не содержит жира, который обеспечил бы привычную консистенцию.
Лучше отказаться от готовых сбитых сливок в баллоне. Они действительно менее калорийны, но содержат пальмовый жир, в котором много насыщенных жирных кислот, вредных для здоровья, пишет МедикФорум.
Как объясняют эксперты, покупаясь на уловку «лайт», нередко человек начинает переедать. У него возникает иллюзия, что он съедает меньше вредных веществ, но на самом деле состав таких продуктов зачастую нельзя назвать полезным.

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