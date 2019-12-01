Врачи объяснили, о каких болезнях сигнализирует изменение цвета мочи

Изменение цвета мочи может указывать на то, что возникла проблема со здоровьем. Поэтому всем, кто приходит в больницу, приходится сдавать анализ мочи.

Врачи объяснили, что даже дома по цвету урины человек может понять, здоров он, или необходимо обратиться в больницу.

У здорового человека моча бледно-желтая. Чем больше человек пьет жидкости, тем светлее становиться моча. Если урина становиться янтарного цвета, то следует увеличить потребление воды, но если моча стала оранжевого цвета, то лучше обратиться к врачу, поскольку это может указывать на заболевания печени или желтого протока.

Коричневый оттенок мочи может указывать на болезни печени. Особенно если потемнение цвета мочи сопровождается изменением стула, появлением желтого оттенка кожи и пожелтением белков глаз.

Если моча стала розовой, или красной, то к врачу следует обратиться безотлагательно. В любом случае, если кровянистые примеси появились в моче, то с визитом к врачу не стоит тянуть.

Лучше проконсультироваться с врачом если моча стала пениться. Это может указывать на нарушение работы почек, либо на переизбыток белка.

Важно понимать, что заниматься самолечением не стоит. Врач не только поставит диагноз после проведения обследования, но и подберет правильно препараты, которые позволят восстановить здоровье. Народные методы, тем более без правильного диагноза, вряд ли будут эффективными при серьезных заболеваниях.