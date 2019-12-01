Немецкий врач назвал 5 самых полезных для здоровья суставов продуктов

Следить за здоровьем суставов легче, чем их лечить. Доктор Хельгер Фритцшинг из Германии рассказал, какие продукты следует употреблять, чтобы суставы не болели.

Стоит отметить, что на сегодняшний день болезни суставов по количеству опережают туберкулез, сердечно-сосудистые недуги, диабет и рак. Болезни суставов могут существенно влиять на качество жизни, а лечатся они зачастую долго и не всегда удается полностью избавиться от проблемы.

Поддержать здоровье суставов можно, если правильно питаться. Эксперт назвал 5 продуктов, которые содержат вещества, необходимые не только для нормальной работы суставов, но и для их восстановления.

Для того, чтобы суставы не болели, важно употреблять миндаль. Этот орех содержит вещество, которое защищает внешние оболочки клеток воспаленных и травмированных суставов от воздействия свободных радикалов.

Необходимо есть как можно чаще красные яблоки. Они содержат вещество кверцетин, участвующее в производстве коллагена. Но стоит учитывать, что это вещество присутствует только в яблоках с красной кожицей.

Людям, страдающим от артрита или остеопороза, следует есть ананасы. В них содержится бромелайн, обладающий обезболивающим действием.

Для здоровья суставов следует ежедневно есть морковь. В ней содержатся витамин А и бета-каротин, которые снимают воспалительные процессы в суставах.

Полезна для суставов черная фасоль. Она богата редкими антиоксидантами, необходимыми для формирования хрящевой ткани.

А вот от белого риса, чипсов, выпечки из муки высшего сорта лучше отказаться. Также вредят суставам конфеты и другие сладости. Негативно влияют на состояние суставов сладкие газированные напитки.