Диетологи назвали белковые продукты, которые приводят к быстрому набору лишнего веса

Белок - строительный материал для мышц и лучший «инструмент» тех, кто пытается расстаться с лишними килограммами. Многие люди, чтобы похудеть, перестают употреблять богатую углеводами пищу и налегают на белковую. Немецкие диетологи на страницах издания Focus.de выступили с предостережением. Некоторые белковые продукты не помогут похудеть. Наоборот, они будут лишь содействовать набору лишнего веса в сжатые сроки.

Диетологи советуют ежедневно употреблять 0,8 грамма белка на килограмм веса. Его можно найти в йогурте, но это один из тех продуктов, который лишь приведет к лишним килограммам. Все дело в том, что производители доводят йогурт до вкуса с помощью сахаров и ароматизаторов.

Для того, чтобы похудеть, кушать следует натуральный йогурт без каких-либо добавок и наполнителей.

Протеиновые батончики и белковые коктейли полезны, но это настоящая калорийная «бомба». На диете этими продуктами лучше не увлекаться.

В дополнение к белкам в них много сахара, трансжиров и консервантов. Перекус таким батончиком или коктейлем после тренировки быстро сведет на нет все усилия, приложенные в спортзале.

Быстрому набору веса способствуют орехи и некоторые виды сыров. Потому как в них не только белок есть, но и жиры, хотя и полезные, в отличие от пальмового масла.

Диетологи предупредили, что среди сыров самым опасным для фигуры является плавленный.