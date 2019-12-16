Немецкие врачи назвали три симптома, указывающие на серьезную болезнь легких

16-12-2019, 23:10

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Немецкие врачи назвали три симптома, указывающие на серьезную болезнь легких

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) вскоре может стать третьей по количеству смертей в мире. Немецкие врачи говорят, что успех лечения зависит от своевременности обращения в больницу. При появлении первых симптомов надо обязательно сходить в поликлинику. Насторожить должны три признака.

На начальных стадиях появляются усталость и одышка. Больному стоит прилагать усилия для того, чтобы хорошо дышать, так как ХОБЛ затрудняет дыхание. Одышка всегда приводит к чувству усталости и потере энергии.

Одним из самых ранних симптомов ХОБЛ может быть слишком большое выделение слизи. Последняя необходима для сдерживания бактерий, которые пытаются проникнуть в легкие.

Третий симптом самый главный - хронический кашель. Следует насторожиться, если он не проходит при применении лекарственных средств. В таком случае не стоит откладывать визит к доктору в длинный ящик.

Согласно статистике, ХОБЛ сейчас подвержены 12 процентов жителей Земли в возрасте от 40 лет. Самое страшное, что почти половина из них не знают, что больны. 

Ученые полагают, что болезнь начинает развиваться из-за широкого распространения мелкой пыли в воздухе.

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