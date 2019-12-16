Названы 3 неожиданных продукта, которые стоит есть для профилактики рака

Врачи не раз уже говорили о том, что каждый взрослый должен следить за своим здоровьем и принимать меры по профилактике развития онкологических заболеваний.

Чтобы снизить риск развития рака, необходимо следить за весом, вести активный образ жизни, отказаться от вредных привычек, давать организму отдыхать и правильно питаться.

Конечно же, рекомендаций по питанию множество. В целом эксперты советуют больше потреблять свежих овощей и фруктов, есть нежирное мясо. Важно уменьшить в рационе количество жирной и жареной еды, сладостей, колбасных изделий.

Также эксперты выделили некоторые продукты, которые наиболее эффективны в профилактике рака.

Чтобы снизить вероятность развития рака следует есть чаще какао. Речь идет не о шоколадных продуктах, в которых какао проходит обработку и теряет много питательных веществ. Важно ввести в свой рацион сырое какао. Доказано, что какао содержит антиоксидантов, защищающих от рака, в 40 раз больше, чем черника.

Капуста брокколи, а особенно ее ростки, богаты сульфорафаном. Это серой соединение, которое можно найти в других овощах крестоцветных, таких как брюссельская капуста, шпинат и цветная капуста. Сульфорафан может приостанавливать рост раковых клеток, что уже доказано при проведении ряда экспериментов на животных.

Защищает организм от рака и такой продукт как чуфа. Чуфа – это тигровые орехи. Чуфа также известна кулинарам как земляной миндаль.

Чуфа (тигровые орехи или земляной миндаль). Одна унция (28 г) этих орехов может обеспечить 278% рекомендуемой суточной дозы витамина Е, который является самым мощным антиоксидантом. Антиоксиданты, как известно, защищают организм от свободных радикалов, которые способствуют образованию раковых клеток. К тому же чуфа улучшает пищеварение, благотворно влияет на сердце и сосуды, повышает иммунитет и регулирует уровень сахара в крови.

Хотя какао в сыром виде и чуфу найти в России сложно, они встречаются в некоторых магазинах. Капуста брокколи более доступна, поэтому если нет возможности приобрести другие рекомендованные продукты, следует почаще вводить ее в свой рацион.