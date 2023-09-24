Эндокринолог РФ Янг: ароматизаторы и красители губят поджелудочную железу

Сегодня, 08:49

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Эндокринолог РФ Янг: ароматизаторы и красители губят поджелудочную железу
Фото из открытых источников

Врач-эндокринолог Екатерин Янг рассказала о том, что некоторые продукты вредят поджелудочной железе даже больше чем жир.

Она отметила, что если болеет поджелудочная железа, приходится соблюдать строгую диету, пишет «Российская газета». Но все же важно знать, что жиры вредят здоровью меньше, чем красители и ароматизаторы.

Способность всасывания жиров и так теряется, когда нарушена функция поджелудочной железы. Поэтому в рационе следует оставить небольшое количество сливочного и оливкового масла. Допустимы топленое масло и масло авокадо. В меню на день должны быть белковые продукты.

«Лучше убрать из рациона продукты, где помимо жира присутствуют красители и ароматизаторы. Эти два «ингредиента» поджелудочная особенно не любит. Например, стоит отказаться от сосисок и колбасы», — отметила Янг.

Врач рекомендовала отказаться и от дрожжевого хлеба, выпечки из белой муки и сладостей.

Автор текста: Анна Лисова
Информационное агентство «Что происходит»

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