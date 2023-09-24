Эндокринолог Катхурия: сетка из йода не восполнит дефицита вещества в организме

Сетка из йода не может восполнить дефицита этого вещества в организме. Об этом рассказала врач-эндокринолог Юлия Катхурия, развеяв таким образом миф об эффективности этого метода.

Йодную сетку также используют при простудных заболеваниях, болезнях репродуктивных органов у женщин и мужчин, проблемах с сосудами и неврологических заболеваниях. Считается, что сетка помогает очистить кровь, расширить сосуды, снизить отечность и воспаление. Но эффективность этого метода не доказана.

При этом доктор согласилась с утверждением, что часть вещества все же может всасываться в организм через сетку, но это количество не восполнит нехватку йода. При нанесении йода на кожу рассчитать, сколько вещества попадает в организм, невозможно. Также многое зависит от площади покрытия и в каком виде будет йод — спиртовой раствор или мазь.

Доктор советует вместо сетки из йода использовать йодированную соль, что более эффективно восполнит нехватку вещества в организме. В 1 грамме йодированной соли содержится 40 мкг йода. Таким образом, в сутки следует употреблять около 5 граммов соли, а это необходимые 200 мкг йода.

Автор текста: Александр Зуев

Информационное агентство «Что происходит»