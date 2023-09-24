Врач Фомичева: соленая и сладкая еда может разрушить сердца

Сегодня, 08:39

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Врач Фомичева: соленая и сладкая еда может разрушить сердца
Фото из открытых источников

Врач-кардиолог «СМ-Клиника» Анастасия Фомичева рассказала, какие привычки вредят сердцу.

Она отметила, что есть несколько привычек, которые ухудшают здоровье сердца, пишет Газета.ру. И главной из них эксперт считает курение.

«Никотин и другие химические вещества повышают риск развития не только заболеваний легких, но и сердечно-сосудистых заболеваний, таких как атеросклероз и ишемическая болезнь сердца», — сказала Фомичева.

Она также сказала о том, что вредит сердцу неправильное питание, поскольку насыщенные жиры и сахар провоцируют повышение уровня холестерина, развитие атеросклероза, появление бляшек в сосудах. Помимо этого стоит отказаться от соленой пищи, так как соленое повышает давление и провоцирует задержку жидкости.

Плохо сказывается на здоровье сердца и сосудов малоподвижный образ жизни. Доказано, что отсутствие регулярной физической активности и сидячая работа повышают риск развития ожирения, гипертонической болезни.

Эксперт рекомендует ограничить потребление спиртного, поскольку в больших количествах оно провоцирует повышение артериального давления, развитие нарушений ритма, повреждение миокарда и, как следствие, развитие алкогольной кардиомиопатии.

Плохо сказываются на сердце и постоянные стрессы, поскольку постоянный стресс повышает уровень адреналина и кортизола, что провоцирует скачок давления, тахикардию и увеличивает риски заболеваний сердца и сосудов.

Автор текста: Анна Лисова
Информационное агентство «Что происходит»

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