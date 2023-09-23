Онколог Карасев назвал ежедневные привычки многих людей, которые ведут к раку

Сегодня, 16:29

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Онколог Карасев назвал ежедневные привычки многих людей, которые ведут к раку
Фото из открытых источников

Медицинский эксперт в области онкологии Иван Карасев объяснил, как у людей происходит распространение раковых образований. Врач-онколог рассказал о том, что в некоторых из них могут быть виноваты сами пациенты.

«К примеру, взять курильщиков и алкоголиков — эти две категории пациентов самостоятельно увеличивают лично у себя риск образования злокачественных опухолей. Самое поразительное, что эти люди часто и не задумываются, что сами приближают болезнь и даже преждевременную кончину своими ежедневными действиями», — пишет врач на страницах своего Telegram-канале, акцентируя внимание на том, что дело даже не только в курении и употреблении алкоголя.

«Мало кто знает о том, что у курильщиков со стажем может возникнуть рак губы, молочной железы, пищеварительной и мочевыделительной систем, трахеи и шейки матки», — предупредил Карасев.

Кроме того, крайне негативно на состояние организма влияет и повышенный уровень стресса. Врач подчеркнул, что негативные эмоции, особенно тревожность, ускоряет развитие злокачественной опухоли и плохо влияет на иммунную систему. Об этом сегодня сообщают корреспонденты информационно-новостного онлайн-издания «Российская газета».

Автор текста:
Информационное агентство «Что происходит»

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