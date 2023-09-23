Ученые сообщают, что питание для долголетия у мужчин и женщин различается

Научные исследователи из Страны Восходящего Солнца осуществили ряд экспериментов, которые показали, что для поддержания высокого уровня здоровья и долголетия мужчины и женщины должны питаться по-разному. К примеру, представительницам женского пола необходимо полностью отказаться от углеводов. Прекрасным дамам, чтобы прожить долго и без болезней, следует употреблять больше полезных жиров.

Но мужчинам — наоборот, сообщают представители средств массовой информации со ссылкой на «The Journal of Nutrition». В общей сложности, в научных исследованиях ученых из Японии принимало участие ориентировочно сто тысяч человек. За этими людьми учёные наблюдали свыше 10 лет.

Всем участникам опытов было свыше 35 лет до начала эксперимента. Оказалось, что мужчины, практически не употребляющие углеводы, имели риск смерти намного выше тех, кто брал энергию именно из них. Степень обработки практически никак не влияла на здоровье. А вот женщинам для уменьшения вероятности летального исхода необходимо было налегать на полезные жиры.

Ученые подчеркнули, что данное исследование показало разницу в правильном питании для обоих полов. Об этом сегодня сообщают корреспонденты информационно-новостного онлайн-издания «СИ Ekuzbass».

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Информационное агентство «Что происходит»