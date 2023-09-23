Педиатр Перова рассказала о риске остановки дыхания из-за гипотермии

Сегодня, 09:44

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Педиатр Перова рассказала о риске остановки дыхания из-за гипотермии
Фото из открытых источников

Врач-педиатр «Инвитро-Юг» Алена Перова предупредила о риске остановки дыхания из-за гипотермии, которая представляет собой нарушение теплового обмена. Такое состояние проявляется в виде снижения температуры тела на фоне воздействия низких температур. 

Снижение температуры приводит к нарушению работы сердечно-сосудистой и нервной систем, что чревато остановкой дыхания и сердцебиения. При гипертермии потребность в кислороде вырастает в пять-шесть раз, что представляет опасность для людей с гипоксией.

Помимо прочего, при пониженной температуре тела может развиться брадикардия — замедление сердечного ритма. Также может произойти подавление функции белых клеток крови, отметила доктор. 

Что делать, чтобы избежать такого состояния? Врач рекомендует принимать горячие ванны, надевать теплу одежду или спасаться с помощью грелки. При снижении температуры тела доктор советует обратиться к терапевту, который направит пациента к неврологу, кардиологу или эндокринологу.

Автор текста: Александр Зуев
Информационное агентство «Что происходит»

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