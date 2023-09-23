Врач Захарова назвала признаки ракового кашля

Медицинский специалист общей практики Татьяна Захарова огласила список основных признаков ракового кашля. Такую информацию сегодня написали журналисты новостного онлайн-портала «ФедералПресс».

Татьяна Захарова рассказала о том, что во врачебной практике очень часто бывают такие случаи, когда кашель является симптомом не обычной простуды, а намного более серьезных заболеваний. Согласно утверждению медицинского эксперта, кашель, который указывает на наличие онкологического заболевания, не исчезает на притяжении двух или трех недель. Одновременно с этим отличительной чертой ракового кашля могут быть пятна крови в мокроте. Кроме того, врач отметила, что раковый кашель может сопровождаться потерей аппетита, одышкой и хрипотой.

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Информационное агентство «Что происходит»