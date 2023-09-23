В России вновь растет заболеваемость коронавирусом COVID-19. Что рекомендуют врачи

С начала текущего месяца в России фиксируется рост заболеваемости ковидом и сезонных ОРВИ. Однако в Москве число заболевших значительно меньше, чем в минувшем году, и заболевание в основном протекает в легкой форме.

Из-за запуска третьей фазы клинических исследований обновленной вакцины Минздрав временно приостановил вакцинацию подростков от 12 до 18 лет. Прививочная кампания будет возобновлена после завершения исследований, которые продлятся два месяца.

В ведомстве рекомендуют проходить полный курс вакцинации с целью достижения наилучшей эффективности. В Минздраве напоминают, что даже однократная вакцинация показала эффект. Она обеспечивает защиту не менее шести месяцев.

Новый штамм коронавируса, который стал причиной всплеска заболеваемости, может быть опасен для людей с ослабленным иммунитетом, пожилых и детей. К указывающим на заболевание симптомам можно отнести высокую температуру, болезненные ощущения в мышцах, кашель, заложенный нос, головную боль. Врачи предупреждают, что если в семье кто-то заболел COVID-19, то больному надо соблюдать дистанцию и пользоваться своей посудой.

Автор текста: Александр Зуев

Информационное агентство «Что происходит»