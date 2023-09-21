Ученые предложили использовать для борьбы с ожирением соединение из хмеля

С метаболическим синдромом, который проявляется в виде абдоминального ожирения, гипертонии, высокого уровня сахара в крови, низкого уровня «хорошего» холестерина и высокого уровня триглицеридов, можно бороться с помощью соединения из хмеля. Такое заявление сделали ученые Университета штата Огайо.

Как отмечается в материале, опубликованном в журнале «Microbiome», это вещество уменьшает число опасных бактерий в кишечнике. Авторы исследования изучили влияние ксантогумола (XN) на здоровье. Речь идет о веществе и его производных, включая тетрагидроксантогумол (TXN). Они содержатся во фруктах, овощах, злаках, коре, корнях, стеблях, в чае и в вине.

Ученые отмечают, что ксантогумол — это флавоноид, которым богат хмель. Специалисты выяснили, что TXN работает за счет уменьшения количества кишечных микробов, способствующих воспалению в клетках макрофагов жировой ткани, а также за счет улучшения метаболизма глюкозы.

При употреблении продуктов с высоким содержанием жиров, что характерно для метаболического синдрома, бактерии Oscillibacter провоцируют воспаление жировой ткани, что вызывает заболевание. А TXN помогает ограничить численность видов Oscillibacter.

Автор текста: Александр Зуев

Информационное агентство «Что происходит»