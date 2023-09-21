Врач Крулев назвал симптом, повышающий риск внезапной смерти

Более 75% россиян в возрасте от 45 до 49 лет, у которых случился неожиданный инфаркт или инсульт, в течение последних двух лет не обращались к врачу. Надо сказать, что ситуации, когда у молодого человека, который никогда не ходил по врачам, неожиданно случается инфаркт с летальным исходом, встречаются довольно часто.

Гипертоническая болезнь является одним из ключевых факторов риска сосудистых заболеваний, отметил кардиолог Константин Крулев. Согласно результатам исследования японских медиков, повышенное ночное давление увеличивает риск сосудистой катастрофы на 50%. Помимо прочего, у таких пациентов сердечная недостаточность регистрировалась в 2,5 раза чаще.

Как правило, ночное повышение давления бывает спровоцировано сахарным диабетом. Такое состояние случается при атеросклеротическом поражении почечных артерий и ночном апноэ. Суточный мониторинг давления можно назвать единственным способом оценки ночного давления. Речь идет об автоматическом тонометре, который надевают пациенту. Этот аппарат регулярно измеряет уровень давления — днем раз в 15-30 минут, а ночью раз в 30-60 минут.

Автор текста: Александр Зуев

Информационное агентство «Что происходит»