Диетолог Соломатина: морепродукты и овсянка тормозят процессы старения после 50

Сегодня, 10:29

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Диетолог Соломатина: морепродукты и овсянка тормозят процессы старения после 50
Фото из открытых источников

После 50 лет запускаются необратимые процессы, замедляющие метаболизм и некоторые функции организма. У многих людей на склоне лет обостряются хронические заболевания, такие как ожирение, атеросклероз, артериальная гипертония и сердечно-сосудистые недуги. В поддержании здоровья важную роль играет коррекция рациона.

Врач-диетолог Елена Соломатина обращает внимание на то, что неправильное питание приводит к обострению хронических заболеваний. Для предотвращения осложнений, связанных с неправильным питанием, следует пересмотреть свой рацион. Так, стоит ограничить потребление кондитерских изделий, сладостей, сахаросодержащей газировки, мяса и вредных масел. Важно, чтобы в каждодневном меню присутствовали морепродукты, кисломолочные продукты, крупы, овсянка, макароны твердых сортов, хлеб со злаками и витаминные комплексы.

В рацион следует включить свежие фрукты, овощи, базилик, петрушку или щавель. Доктор также предупредила, что злоупотреблять клетчаткой не стоит во избежание обострения недугов.

Автор текста: Александр Зуев
Информационное агентство «Что происходит»

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