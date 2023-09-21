Диетолог Соломатина: морепродукты и овсянка тормозят процессы старения после 50

После 50 лет запускаются необратимые процессы, замедляющие метаболизм и некоторые функции организма. У многих людей на склоне лет обостряются хронические заболевания, такие как ожирение, атеросклероз, артериальная гипертония и сердечно-сосудистые недуги. В поддержании здоровья важную роль играет коррекция рациона.

Врач-диетолог Елена Соломатина обращает внимание на то, что неправильное питание приводит к обострению хронических заболеваний. Для предотвращения осложнений, связанных с неправильным питанием, следует пересмотреть свой рацион. Так, стоит ограничить потребление кондитерских изделий, сладостей, сахаросодержащей газировки, мяса и вредных масел. Важно, чтобы в каждодневном меню присутствовали морепродукты, кисломолочные продукты, крупы, овсянка, макароны твердых сортов, хлеб со злаками и витаминные комплексы.

В рацион следует включить свежие фрукты, овощи, базилик, петрушку или щавель. Доктор также предупредила, что злоупотреблять клетчаткой не стоит во избежание обострения недугов.

Автор текста: Александр Зуев

Информационное агентство «Что происходит»