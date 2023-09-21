Доктор Мясников рассказал, какие симптомы указывают на болезнь легионеров

Доктор Мясников предупредил, как не пропустить у себя инфекционный легионеллез. Об этом сообщает издание Smotrim.ru.

Болезнь легионеров, как часто называют легионеллез, очень схожа по внешним признакам с воспалением легких. Однако если вовремя не заняться лечением этой острой инфекции, можно в итоге получить тяжелые осложнения. По словам доктора Александра Мясникова, болезнь легионеров проявляется кашлем, одышкой, болью в груди, диареей, тошнотой, а также низким уровнем натрия в крови. Если есть вышеперечисленные симптомы, то показана срочная консультация с врачом и анализ на легионеллу.

Обычно легионеллез легко лечится доступными антибиотиками. Однако людям с нарушенным иммунитетом следует особенно остерегаться заражения этой болезнью и быть внимательными к малейшим сигналам организма. Иначе последствия будут тяжелыми, вплоть до тяжелых заболеваний сердца, суставов и даже мозга.

«Смертность от легионеллеза составляет от 1 до 10 %. Возможность летального исхода при таком недуге зависит от иммунитета и от возраста», — предупредил Мясников.

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Информационное агентство «Что происходит»