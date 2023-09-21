«Таблетки не работают»: Семь ошибок при лечении гипертензии

Россияне зачастую жалуются на то, что многие препараты якобы не работают. Комментируя эти сообщения, медицинский эксперт Юнона Хомицкая заявила, что людям стоит убедиться, что они принимают лекарства так, как рекомендовал лечащий врач. Она подчеркнула, что к данному вопросу стоит относиться серьезно.

По мнению эксперта, многие люди совершают ошибки при лечении артериальной гипертензии. Так, многие ждут от лекарственной терапии мгновенного результата, а когда они его не получают так быстро, как им бы хотелось, то бросают лечение. Стоит понимать, что многие таблетки имеют накопительный эффект, поэтому необходимо продолжать лечение. Помимо прочего, нужно строго соблюдать правила приема. Следует поинтересоваться у врача, как правильно мерить давление и сколько раз в сутки нужно отслеживать состояние.

Важно знать, что многие препараты имеют побочные эффекты. При появлении странных симптомов следует уточнить у врача стоит ли продолжать прием таблеток. Доктор также обратила внимание на то, что прием препаратов при высоком давлении убирает симптомы, но не причину болезни.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»