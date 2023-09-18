В Москве жители пожаловались на новый вирус с высокой температурой и кашлем

Сегодня, 13:09

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В Москве жители пожаловались на новый вирус с высокой температурой и кашлем
Фото из открытых источников

В Москве растет число случаев гриппа и ОРВИ, а также коронавирусной инфекции.

Жители столичного региона стали массово жаловаться на вирус, который провоцирует ухудшение самочувствия, высокую температуру, кашель, пишет MSK1.RU. При этом лечиться приходится до недели, а то и более.

«Первые два-три дня была только головная боль, такая, как при высокой температуре, но при этом температура была в норме. На третий-четвертый день стали опухать лимфоузлы, голова по-прежнему раскалывалась и подключилась ноющая боль в шее. Сейчас уже 2 дня держится температура 37,7, к утру не понижается. Ломает всё тело, даже сидеть неудобно», — рассказала изданию жительница Москвы.

Эксперты отмечают, что сейчас по всему миру растет число пациентов с коронавирусом, ОРВИ и гриппом. Уровень заболеваемости ковидом такой же, как и в первые два года пандемии, отмечает эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев.

Поэтому необходимо вакцинироваться, как от гриппа, так и от коронавируса, а также не забывать о мерах индивидуальной защиты, отмечают специалисты.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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