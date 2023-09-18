Врач Гадзиян назвал три продукта, вызывающие рост раковых клеток

Врач-онкоуролог Марк Гадзиян назвал продукты, которые могут спровоцировать развитие онкозаболеваний. Речь идет об острой, копченой и жирной пище. Такими продуктами не следует увлекаться, так как это может быть опасно для мозга. Еда, обжаренная в кипящем масле, — один из врагов мозга. Это может быть жирный картофель фри — блюдо, которое многие любят. Такая еда может спровоцировать закупорку артерий, что ослабит функционирование головного мозга.

Во избежание негативных последствий можно дополнить жареное блюдо овощами красно-фиолетовых оттенков — баклажанами, красной капустой, красными перцами и ягодами. Словом, блюда, в которых сочетаются жирные жареные продукты с копчеными — самый худший вариант, так как подобная еда обладает канцерогенными свойствами.

Из рациона стоит исключить вредные углеводы — сахар и кондитерские изделия. Дело в том, что раковые клетки обладают способностью потреблять большое количество углеводов, что обеспечивает им огромное количество энергии, которая направляется на размножение дефектных клеток и рост метастазов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»