«MedicalXpress»: Ученые выяснили, что миндаль является полезным для сердца и снижения веса

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Миндаль — удивительный по своим целебным свойствам орех. Не говоря уже о его неповторимом вкусе, который практически ни с чем нельзя перепутать.
Ученые из Университета Южной Австралии выяснили, что миндаль благотворно влияет на сердце, а также является помощником «худейцев» (людей, которые желают сбросить лишний вес). В частности, он помогает контролировать чувство голода. Следовательно, человек не ест лишнего и постепенно сбрасывает лишний вес.
В выводах ученых, которые вышли из печати на страницах издания «MedicalXpress», описывается результат влияния данных орехов. Исследователи устроили эксперимент, длился он девять месяцев.
Участники его первые три месяца «сидели» на диете с невысокой калорийностью, чтобы избавиться от лишнего веса. Следующие полгода они соблюдали специально разработанную схему питания для поддержания веса.
Добровольцы были разделены на две группы. Их различия в питании были только в перекусах. Первые ели высокоуглеводные рисовые крекеры или мюсли, а вторые — миндаль.
Результаты показали, что в целом добровольцы за все время эксперимента потеряли 9,3% своего веса. Однако, люди из группы, которая перекусывала миндалем, чувствовали себя более сытыми, и самое главное — на обследованиях они демонстрировали более высокие показатели кардиометаболического здоровья.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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