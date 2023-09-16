Доктор рассказала о риске заразиться вирусом Нипах

Доктор сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Ольга Шуппо рассказала о риске заражения опасным вирусом Нипах, который может вызвать геморрагическую лихорадку. Смертность от этой инфекции составляет около 40-70%.

Опасность заболевания, которое сначала проявляется как лихорадка, заключается в том, что лечения от вируса не существует. К симптомам этого недуга можно отнести сильную головную боль и внутренние кровотечения.

Всплеск геморрагической лихорадки в Индии отмечается уже четвертый раз. Последний раз вспышка этой инфекции произошла в феврале 2018 года, когда вирус унес жизни восьми человек. По мнению Шуппо, пока рано говорить о новой пандемии, хотя ВОЗ включила этот патоген в список потенциально опасных. Шуппо рекомендует туристам, посещающим Индию, соблюдать меры предосторожности. По возможности избегайте скопления людей, не контактируйте с домашним скотом и дикими животными, советует доктор.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»