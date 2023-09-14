Мясников назвал петербуржцам возможные причины развития инфаркта

Военный суд в Екатеринбурге посадил на 5 лет мобилизованного, который лечился в частной клинике
В Екатеринбурге мобилизованного мужчину приговорили к лишению свободы из-за того, что он лечился в частной клинике....Подробнее
Мясников предупредил о причинах внезапного инфаркта. Об этом сообщает издание «АиФ».
На фоне скоропостижной смерти заслуженного артиста РФ 61-летнего Вячеслава Гришечкина, который был полон сил и планов, доктор Александр Мясников прокомментировал, что обычно приводит к таким внезапным смертям вследствие инфаркта. По его словам, такой исход имеет ряд предпосылок.
В группе риска люди, испытывающие стресс, курящие, любящие алкогольные напитки. Кроме этого, развитие сердечно-сосудистых болезней провоцируют лишний вес и высокий уровень холестерина.
Мясников подчеркнул, что если у человека есть хоть один из вышеперечисленных факторов риска, нужно найти силу воли признать проблему и бороться с ней.
«Важнейшая задача тут — признать проблему. Был первый звонок? Значит, надо бросать курить, пить, покупать кроссовки и двигаться, проверить свой холестерин, правильно питаться, не перегружать себя. Но кто это делает? Вы все прекрасно знаете, но не делаете», — отметил врач.
При этом из-за сердечно-сосудистых заболеваний ежегодно умирают в мире миллионы человек. В то же время у большинства пациентов есть все шансы предупредить развитие сердечной патологии.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
В Екатеринбурге мобилизованного мужчину приговорили к лишению свободы из-за того, что он лечился в частной клинике....Подробнее
Руководитель Сбербанка Герман Греф предупредил всех, кто хранит свои сбережения в твердой валюте. По словам финансиста,...Подробнее
Ситуация с дизельным топливом в Краснодарском крае с каждым новым днем не улучшается, а становится только хуже. Об этом...Подробнее
Усиление атак по Крыму прокомментировал политолог Семен Уралов. В беседе с РИА Новости он отметил, что боевые действия...Подробнее
В Самаре открываются пункты выдачи противогазов на случай военных конфликтов. Об этом сообщают местные СМИ, в том числе...Подробнее
Россияне очень часто выбирают бюджетные отели внутри страны, а за границей — дорогие. Эксперты в области туризма...Подробнее