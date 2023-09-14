Гадзиян: Агрессивный рак вызывает ошибка, которую многие делают ежедневно

Сегодня, 13:39

Image 16+
Гадзиян: Агрессивный рак вызывает ошибка, которую многие делают ежедневно
Фото из открытых источников

Врач-онколог Марк Гадзиян рассказал в своем Telegram-канале, что повышает вероятность развития рака. Он подчеркнул, что очень плохо сказывается на здоровье сидячая работа, пишет «Российская газета».

При сидячем образе жизни нарушается кровообращения в малом тазу, в результате чего клетки, испытывающие кислородное голодание, начинают меняться и приобретают новые функции. В итоге происходит быстрый рост раковых клеток и даже опухоли малого размера становятся очень агрессивными, а также идет быстро метастазирование.

Повышает риски онкологии неправильный рацион. В частности, врач напомнил о вреде животных жиров.

Чтобы снижать риски развития рака следует есть больше овощей и фруктов, особенно содержащих ликопины. Ликопины — это антиоксиданты, которые есть в томатах, грейпфрутах, арбузах. В целом же, отметил эксперт, овощи должны составлять основу рациона, а дополнять их следует нежирным белком и цельнозерновыми, а также фруктами.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

Гадзиян: Агрессивный рак вызывает ошибка, которую многие делают ежедневно

Сегодня, 13:39

Исследование: неправильные перекусы существенно снижают пользу от здорового питания

Сегодня, 09:59

Онколог указал на симптом рака через два часа после еды

Вчера, 11:34

Врач РФ Лисицкая объяснила, на какие болезни может указывать метеозависимость

Вчера, 07:14

Врач -терапевт: Офисные привычки вредят здоровью

14-09-2023, 19:54

Клубничное и абрикосовое: врач РФ Арзамасцев назвал опасным любимое варенье

14-09-2023, 12:29

Стародубцева объяснила, как похудеть без строгих диет

12-09-2023, 15:24

Мухина: картофель не стоит сочетать с мясом в пожилом возрасте

12-09-2023, 13:09

Японские врачи нашли ошибку в питании, вызывающую раннюю смерть человека от рака

12-09-2023, 11:04

FiN: Пиво благотворно воздействует на микроорганизмы в кишечнике человека

11-09-2023, 12:54

Павлова назвала перемену во внешности, скрывающую онкологию

10-09-2023, 11:09

Нарколог РФ Петров раскрыл правду об антипохмельных препаратах

10-09-2023, 08:09

Врач Лариса Рогова рассказала, как можно похудеть с помощью воды и супа

9-09-2023, 23:49

Биолог РФ Хайди Тиссенбаум назвала четыре секрета долголетия

9-09-2023, 09:24

В РФ на вредной еде могут ввести предупреждающую маркировку

7-09-2023, 15:44

Британец стал подозревать жену в измене из-за раковой опухоли

6-09-2023, 15:19

АТОР: туристам РФ посоветовали экономить на отдыхе в Турции, комбинируя отели

6-09-2023, 11:24

Казанцев назвал лучший способ избавления от похмелья

6-09-2023, 10:29

Лебедева назвала три дешевых продукта, способных спасти от рака кишечника

6-09-2023, 10:29

Врач Кашух предупредила о риске заражения бычьим цепнем

5-09-2023, 19:54

Возможно, Вам будет интересно

Военный суд в Екатеринбурге посадил на 5 лет мобилизованного, который лечился в частной клинике

Военный суд в Екатеринбурге посадил на 5 лет мобилизованного, который лечился в частной клинике

14-09-2023, 07:24

0

В Екатеринбурге мобилизованного мужчину приговорили к лишению свободы из-за того, что он лечился в частной клинике....

Подробнее
Уже с сегодняшнего дня: Сбербанк предупредил россиян с денежными сбережениями

Уже с сегодняшнего дня: Сбербанк предупредил россиян с денежными сбережениями

Вчера, 17:39

0

Руководитель Сбербанка Герман Греф предупредил всех, кто хранит свои сбережения в твердой валюте. По словам финансиста,...

Подробнее
«Да есть у нас солярка! По ночам и недолго»: «Утренний юг» рассказал, когда на Кубани появляется дизтопливо

«Да есть у нас солярка! По ночам и недолго»: «Утренний юг» рассказал, когда на Кубани появляется дизтопливо

Вчера, 10:24

0

Ситуация с дизельным топливом в Краснодарском крае с каждым новым днем не улучшается, а становится только хуже. Об этом...

Подробнее
Уралов: Усилением атак ВСУ на Крым ознаменован переход СВО РФ на новый этап

Уралов: Усилением атак ВСУ на Крым ознаменован переход СВО РФ на новый этап

Вчера, 08:59

0

Усиление атак по Крыму прокомментировал политолог Семен Уралов. В беседе с РИА Новости он отметил, что боевые действия...

Подробнее
Власти Самары будут раздавать противогазы на случай ЧП и военных конфликтов

Власти Самары будут раздавать противогазы на случай ЧП и военных конфликтов

14-09-2023, 11:44

0

В Самаре открываются пункты выдачи противогазов на случай военных конфликтов. Об этом сообщают местные СМИ, в том числе...

Подробнее
Какие отели чаще всего выбирают российские туристы

Какие отели чаще всего выбирают российские туристы

14-09-2023, 10:29

0

Россияне очень часто выбирают бюджетные отели внутри страны, а за границей — дорогие. Эксперты в области туризма...

Подробнее

Новости партнеров