Гадзиян: Агрессивный рак вызывает ошибка, которую многие делают ежедневно

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Врач-онколог Марк Гадзиян рассказал в своем Telegram-канале, что повышает вероятность развития рака. Он подчеркнул, что очень плохо сказывается на здоровье сидячая работа, пишет «Российская газета».
При сидячем образе жизни нарушается кровообращения в малом тазу, в результате чего клетки, испытывающие кислородное голодание, начинают меняться и приобретают новые функции. В итоге происходит быстрый рост раковых клеток и даже опухоли малого размера становятся очень агрессивными, а также идет быстро метастазирование.
Повышает риски онкологии неправильный рацион. В частности, врач напомнил о вреде животных жиров.
Чтобы снижать риски развития рака следует есть больше овощей и фруктов, особенно содержащих ликопины. Ликопины — это антиоксиданты, которые есть в томатах, грейпфрутах, арбузах. В целом же, отметил эксперт, овощи должны составлять основу рациона, а дополнять их следует нежирным белком и цельнозерновыми, а также фруктами.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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