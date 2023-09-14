Исследование: неправильные перекусы существенно снижают пользу от здорового питания

Неправильные перекусы существенно снижают эффективность здорового питания, предупредили ученые из Королевского колледжа Лондона.

Они провели исследование, которое показало, что до 26% тех людей, которые придерживаются принципов здорового питания, позволяют себе нездоровые перекусы. Об этом пишет «European Journal of Nutrition», передает Газета.ру.

Исследователи изучили пищевые привычки 854 человек, участвовавших в исследовании ZOE PREDICT. Оказалось, что четверть участников исследования позволяли себе вредные закуски. На неправильные перекусы приходилось до 25% суточных калорий. В основном это были продукты с высокой степенью переработки и сладости, такие как торты, пироги, сухие завтраки, печенье и мороженое.

И как раз у тех участников исследования, которые позволяли себе неправильные перекусы, был выше риск ожирения, инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний.

Поэтому для перекусов ученые рекомендуют орехи, свежие фрукты либо овощи. Такие перекусы не сказываются негативно на здоровье, отметили эксперты.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»