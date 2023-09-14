Исследование: неправильные перекусы существенно снижают пользу от здорового питания

Сегодня, 09:59

Image 16+
Исследование: неправильные перекусы существенно снижают пользу от здорового питания
Фото из открытых источников

Неправильные перекусы существенно снижают эффективность здорового питания, предупредили ученые из Королевского колледжа Лондона.

Они провели исследование, которое показало, что до 26% тех людей, которые придерживаются принципов здорового питания, позволяют себе нездоровые перекусы. Об этом пишет «European Journal of Nutrition», передает Газета.ру.

Исследователи изучили пищевые привычки 854 человек, участвовавших в исследовании ZOE PREDICT. Оказалось, что четверть участников исследования позволяли себе вредные закуски. На неправильные перекусы приходилось до 25% суточных калорий. В основном это были продукты с высокой степенью переработки и сладости, такие как торты, пироги, сухие завтраки, печенье и мороженое.

И как раз у тех участников исследования, которые позволяли себе неправильные перекусы, был выше риск ожирения, инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний.

Поэтому для перекусов ученые рекомендуют орехи, свежие фрукты либо овощи. Такие перекусы не сказываются негативно на здоровье, отметили эксперты.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

Исследование: неправильные перекусы существенно снижают пользу от здорового питания

Сегодня, 09:59

Онколог указал на симптом рака через два часа после еды

Вчера, 11:34

Врач РФ Лисицкая объяснила, на какие болезни может указывать метеозависимость

Вчера, 07:14

Врач -терапевт: Офисные привычки вредят здоровью

14-09-2023, 19:54

Клубничное и абрикосовое: врач РФ Арзамасцев назвал опасным любимое варенье

14-09-2023, 12:29

Стародубцева объяснила, как похудеть без строгих диет

12-09-2023, 15:24

Мухина: картофель не стоит сочетать с мясом в пожилом возрасте

12-09-2023, 13:09

Японские врачи нашли ошибку в питании, вызывающую раннюю смерть человека от рака

12-09-2023, 11:04

FiN: Пиво благотворно воздействует на микроорганизмы в кишечнике человека

11-09-2023, 12:54

Павлова назвала перемену во внешности, скрывающую онкологию

10-09-2023, 11:09

Нарколог РФ Петров раскрыл правду об антипохмельных препаратах

10-09-2023, 08:09

Врач Лариса Рогова рассказала, как можно похудеть с помощью воды и супа

9-09-2023, 23:49

Биолог РФ Хайди Тиссенбаум назвала четыре секрета долголетия

9-09-2023, 09:24

В РФ на вредной еде могут ввести предупреждающую маркировку

7-09-2023, 15:44

Британец стал подозревать жену в измене из-за раковой опухоли

6-09-2023, 15:19

АТОР: туристам РФ посоветовали экономить на отдыхе в Турции, комбинируя отели

6-09-2023, 11:24

Казанцев назвал лучший способ избавления от похмелья

6-09-2023, 10:29

Лебедева назвала три дешевых продукта, способных спасти от рака кишечника

6-09-2023, 10:29

Врач Кашух предупредила о риске заражения бычьим цепнем

5-09-2023, 19:54

Врачи США: за сутки до внезапной смерти проявляются два характерных симптома

5-09-2023, 12:59

Возможно, Вам будет интересно

«ForPost»: Руководство Севморзавода опровергает информацию о гибели и ранении своих сотрудников

«ForPost»: Руководство Севморзавода опровергает информацию о гибели и ранении своих сотрудников

13-09-2023, 12:39

0

Севастопольское издание «ForPost» сообщило, что его источник в руководстве Севастопольского морского завода им....

Подробнее
Военный суд в Екатеринбурге посадил на 5 лет мобилизованного, который лечился в частной клинике

Военный суд в Екатеринбурге посадил на 5 лет мобилизованного, который лечился в частной клинике

14-09-2023, 07:24

0

В Екатеринбурге мобилизованного мужчину приговорили к лишению свободы из-за того, что он лечился в частной клинике....

Подробнее
Уралов: Усилением атак ВСУ на Крым ознаменован переход СВО РФ на новый этап

Уралов: Усилением атак ВСУ на Крым ознаменован переход СВО РФ на новый этап

Вчера, 08:59

0

Усиление атак по Крыму прокомментировал политолог Семен Уралов. В беседе с РИА Новости он отметил, что боевые действия...

Подробнее
Уже с сегодняшнего дня: Сбербанк предупредил россиян с денежными сбережениями

Уже с сегодняшнего дня: Сбербанк предупредил россиян с денежными сбережениями

Вчера, 17:39

0

Руководитель Сбербанка Герман Греф предупредил всех, кто хранит свои сбережения в твердой валюте. По словам финансиста,...

Подробнее
«Да есть у нас солярка! По ночам и недолго»: «Утренний юг» рассказал, когда на Кубани появляется дизтопливо

«Да есть у нас солярка! По ночам и недолго»: «Утренний юг» рассказал, когда на Кубани появляется дизтопливо

Вчера, 10:24

0

Ситуация с дизельным топливом в Краснодарском крае с каждым новым днем не улучшается, а становится только хуже. Об этом...

Подробнее
Власти Самары будут раздавать противогазы на случай ЧП и военных конфликтов

Власти Самары будут раздавать противогазы на случай ЧП и военных конфликтов

14-09-2023, 11:44

0

В Самаре открываются пункты выдачи противогазов на случай военных конфликтов. Об этом сообщают местные СМИ, в том числе...

Подробнее

Новости партнеров