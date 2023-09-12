Онколог указал на симптом рака через два часа после еды

Об опасных симптомах, которые могут указывать на рак, рассказал врач-онколог Иван Карасев.

Он объяснил, что при развитии злокачественного процесса в организме происходят изменения, которые могут давать о себе знать даже когда рак на ранней стадии, пишет РГ.

Врач подчеркнул, что за здоровьем следить необходимо всегда, поскольку неправильное питание, сидячий образ жизни, вредные привычки истощают организм.

Если начали возникать непонятные боли, либо если прием пищи сопровождается дискомфортом, то это уже повод пройти обследование. Речь не только про тошноту, боли во время еды, но и неприятные ощущения спустя пару часов после приема пищи, например, опоясывающая боль. С такими симптомами важно не тянуть с визитом к врачу.

У пациентов с раком нередко повышается температура тела, меняется цвет кожи. Также онкология может спровоцировать резкое снижение массы тела, увеличение лимфоузлов и прочие уплотнения на теле. Все эти признаки, отметил онколог, могут сигнализировать об опасном заболевании и необходимо обязательно обследоваться, чтобы понять их причину.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»