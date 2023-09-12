Врач РФ Лисицкая объяснила, на какие болезни может указывать метеозависимость

Сегодня, 07:14

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Врач РФ Лисицкая объяснила, на какие болезни может указывать метеозависимость
Фото из открытых источников

Врач Вероника Лисицкая рассказала о том, почему тем, кто страдает от метеозависимости, необходимо пройти обследование.

Она заявила о том, что у здоровых людей метеозависимость не проявляется, пишет газета «Известия». Поэтому если появились симптомы метеозависимости, необходимо обратиться к врачу.

По словам Лисицкой, доказательная медицина не признает влияние магнитных бурь на здоровье человека. Но если человек реагирует на изменения окружающей среды, то следует выяснить, почему это происходит.

«Такие симптомы метеозависимости, как головная боль, слабость, боли в мышцах, головокружение и др., проявляются из-за каких-либо заболеваний, иногда явных и уже известных пациенту, а иногда — скрытых. Поэтому при появлении этих симптомов во время магнитных бурь необходимо обратиться к врачу для исключения определенных состояний», — рассказала Лисицкая.

Организм может реагировать на изменения внешней среды при заболеваниях сердца и сосудов. Также это может происходить при железодефицитной анемии или латентном железодефиците, снижении функции щитовидной железы (гипотиреоз) и низкой физической активности.

Поэтому если начали возникать проблемы со здоровьем из-за погоды и магнитных бурь, следует обратиться к врачу.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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