Врач -терапевт: Офисные привычки вредят здоровью

Сегодня, 19:54

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Врач -терапевт: Офисные привычки вредят здоровью
Фото из открытых источников

Многие офисные привычки негативно влияют на здоровье. Об этом рассказала врач-терапевт Лариса Алексеева. 

Одной из таких привычек является поедание обеда на ходу. Доктор сослалась на японских ученых, которые говорят, что существует взаимосвязь между быстрым поглощением пищи и лишним весом.  Для мужчины, который съедает свой обед за пару минут, риск набрать лишние килограммы составляет не менее 80%, если сравнивать с теми, кто ест медленнее.

Также терапевт не советует во время обеда пользоваться смартфонами. Обычно люди с такой привычкой жалуются на усталость. Дело в том, что процесс просмотра экрана во время еды нагружает мозг. 

Работникам офиса врач советует выходить на несколько минут на свежий воздух, совершать непродолжительные прогулки или делать гимнастику. Эти действия позволят разогнать кровь по организму и размять мышцы, а также снизить риск развития варикоза. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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