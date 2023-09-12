Клубничное и абрикосовое: врач РФ Арзамасцев назвал опасным любимое варенье

Сегодня, 12:29

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Клубничное и абрикосовое: врач РФ Арзамасцев назвал опасным любимое варенье
Фото из открытых источников

Врач-диетолог Евгений Арзамасцев рассказал о том, что варенье опасно для здоровья.

По его словам, самыми опасными являются абрикосовое и клубничное варенье, пишет «Москва 24». Он объяснил, что в таком варенье много сахара, и это вредит организму.

«Если человек употребляет такое сладкое варенье ежедневно, утром и вечером, то из-за большого содержания сахара есть риск набора веса и нарушения углеводного обмена», — отметил Арзамасцев.

При этом варенье, в котором есть мелкие семечки, например клубничное, опасно для людей, у которых есть проблемы с кишечником. Это, к примеру, пациенты с дивертикулезом. Им вообще не рекомендуется есть варенье из клубники, отметил врач.

Но даже если нет заболеваний ЖКТ, стоит учитывать, что варенье очень калорийное. Поэтому его нельзя есть часто, а лишь изредка можно позволять себе в небольших количествах.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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