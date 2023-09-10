Стародубцева объяснила, как похудеть без строгих диет

Похудеть можно и без строгих диет, если исключить из рациона определенные продукты. Об этом рассказала в беседе с РИАМО диетолог-нутрициолог Лилия Стародубцева.

Она рекомендует отказаться от рафинированного сахара, переработанных мясных продуктов, таких как сосиски и колбасы, а также от мучного с высоким содержанием пшеничной муки высшего сорта и трансжиров.

«Вредит красное мясо, точнее его избыток. Это тяжелый для переваривания и усвоения продукт. Если у вас есть лишний вес, значит, есть нарушения работы ЖКТ, вероятны проблемы с желчеоттоком. Организм и так перегружен, поэтому на некоторое время следует воздержаться от красного мяса или значительно сократить его употребление», — сообщила Стародубцева.

В рационе, по ее словам, должны преобладать зелень и овощи. Их необходимо употреблять в каждый прием пищи. Также важно ежедневно пить чистую питьевую воду из расчета 30 мл на килограмм веса в сутки.

Соблюдая эти правила, можно добиться того, что вес начнет уходить, и при этом не будет строгих ограничений в рационе.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»