Мухина: картофель не стоит сочетать с мясом в пожилом возрасте

Врач-диетолог Марият Мухина сообщила, что в пожилом возрасте не стоит сочетать бананы с молоком, а мясо с картофелем.

В беседе с «Москва 24» она объяснила, что с возрастом у людей ухудшаются функции ферментных систем, а несовместимые продукты способны только усугубить ситуацию. Поэтому пожилым людям важно правильно сочетать продукты, иначе организм не получит все полезные вещества, которые в них содержатся.

Например, нельзя сочетать белковую пищу с крахмалистыми углеводными продуктами. Поэтому мясо нельзя есть с картофелем.

«У пожилых может фактически возникнуть коллапс ферментных систем и ухудшиться переваривание пищи. Поэтому мы советуем не сочетать мясо с картофелем. Лучше есть его только с овощами или с киноа. Вообще картофель рекомендуется исключить из рациона пожилых», — сообщила эндокринолог.

Не лучшим вариантом для пожилых людей будет коктейль из молока и банана. Также не стоит смешивать кофе и апельсиновый сок. Не рекомендует эксперт сочетать растительные и животные жиры.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»