Японские врачи нашли ошибку в питании, вызывающую раннюю смерть человека от рака

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Медики из Японии пришли к выводу, что при дисбалансе рациона повышаются риски развития онкологии.
В «The Journal of Nutrition» они опубликовали исследование, в котором указали, что крайне важно соблюдать баланс жиров и углеводов, пишет «РГ».
Ученые провели исследование, оценив данные о здоровье около 35 тысяч мужчин и порядка 46 тысяч женщин в возрасте от 35 до 69 лет. Оказалось, что если углеводов человек съедает недостаточно, то у него повышаются риски рака.
Врач-эндокринолог Зухра Павлова отметила, что риску преждевременной смерти от всех причин (но особенно рака) подвергались мужчины, потреблявшие менее 40% общей энергии из углеводов.
Также повышает риски ранней смерти употребление большого количества жирной пищи. Опасно и низкое потребление ненасыщенных жиров.
Поэтому важно составить рацион так, чтобы в нем соблюдался баланс белков, жиров и углеводов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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