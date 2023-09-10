Японские врачи нашли ошибку в питании, вызывающую раннюю смерть человека от рака

Медики из Японии пришли к выводу, что при дисбалансе рациона повышаются риски развития онкологии.

В «The Journal of Nutrition» они опубликовали исследование, в котором указали, что крайне важно соблюдать баланс жиров и углеводов, пишет «РГ».

Ученые провели исследование, оценив данные о здоровье около 35 тысяч мужчин и порядка 46 тысяч женщин в возрасте от 35 до 69 лет. Оказалось, что если углеводов человек съедает недостаточно, то у него повышаются риски рака.

Врач-эндокринолог Зухра Павлова отметила, что риску преждевременной смерти от всех причин (но особенно рака) подвергались мужчины, потреблявшие менее 40% общей энергии из углеводов.

Также повышает риски ранней смерти употребление большого количества жирной пищи. Опасно и низкое потребление ненасыщенных жиров.

Поэтому важно составить рацион так, чтобы в нем соблюдался баланс белков, жиров и углеводов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»