FiN: Пиво благотворно воздействует на микроорганизмы в кишечнике человека

Сегодня, 12:54

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FiN: Пиво благотворно воздействует на микроорганизмы в кишечнике человека
Фото из открытых источников

Ученые из Даляньского медицинского университета заявили, что пиво полезно для здоровья.

Они утверждают, что в этом напитке больше полезных микроэлементов, чем в йогурте, сыре, кефире и других кисломолочных продуктах.

Исследование китайских ученых опубликовано в научном журнале «Frontiers in Nutrition», пишет Газета.ру.

В составе пива есть полифенолы, клетчатка и этанол. А они являются ключевыми ингредиентами для укрепления иммунной системы. Полифенолы обладают свойствами пребиотиков, поскольку создают среду для размножения полезных микроорганизмов, помогая росту лактобацилл и бифидобактерий.

К тому же в пиве есть эпикатехин, катехин, метилмалоновая и кофейная кислоты. Эти вещества подавляют размножение патогенов.

Но все же стоит учитывать, что женщинам можно за сутки пить не более 350 мл пива, а для мужчин норма составляет не более 700 мл.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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