Павлова назвала перемену во внешности, скрывающую онкологию

Австралийка ужаснулась запаху мочи на улицах Барселоны
Испанская Барселона и остров Капри в Италии не такие привлекательные, как об этом пишут. Такой вывод сделала туристка...Подробнее
Эндокринолог Зухра Павлова предупредила о том, что резкая смена веса может указывать на онкологию.
По ее словам, если человек начал резко худеть в короткий срок, и это не связано ни с диетами, ни с повышением физической активности, то следует обратиться к врачу. Об этом она написала в своем ТГ-канале. При этом врач добавила, что резкий набор веса тоже может быть связан с онкологией, но все же человек при онкологии чаще худее, чем толстеет.
«Больше, пожалуй, опасна худоба, потому что под ней может скрываться множество разных заболеваний и особенно онкология», — предупредила Павлова.
Также на серьезные заболевания могут указывать необъяснимые перепады настроения, смена отношения к жизни. Если человек всегда отличался оптимизмом и вдруг превратился в пессимиста, стал быстро уставать, находится постоянно «не в духе», то такое состояние должно насторожить.
Признаками серьезных заболеваний также могут быть ускорение старения. Если у человека резко стало отекать лицо, появились морщины, цвет кожи стал тусклым, то также следует пройти обследование.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
Испанская Барселона и остров Капри в Италии не такие привлекательные, как об этом пишут. Такой вывод сделала туристка...Подробнее
Алтайская ясновидящая Галина Янко рассказала, как и когда может закончиться «военная спецоперация» РФ на территории...Подробнее
Мобилизованный журналист из Самары Илья Круговой рассказал о самых неприятных моментах, с которыми столкнулся один из...Подробнее
Тело бойца ЧВК «Вагнер», который пошел на фронт, чтобы выйти поскорее из тюрьмы, выкопали из могилы на кладбище в...Подробнее
Гибель Евгения Пригожина, Дмитрия Уткина и других командиров ЧВК «Вагнер» аккурат через два месяца после их похода на...Подробнее
Россиянам, планирующим приобрести автомобиль, стоит поторопиться. Такой совет дал автоэксперт Сергей Арбузов. С одной...Подробнее