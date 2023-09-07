Павлова назвала перемену во внешности, скрывающую онкологию

Сегодня, 11:09

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Павлова назвала перемену во внешности, скрывающую онкологию
Фото из открытых источников

Эндокринолог Зухра Павлова предупредила о том, что резкая смена веса может указывать на онкологию.

По ее словам, если человек начал резко худеть в короткий срок, и это не связано ни с диетами, ни с повышением физической активности, то следует обратиться к врачу. Об этом она написала в своем ТГ-канале. При этом врач добавила, что резкий набор веса тоже может быть связан с онкологией, но все же человек при онкологии чаще худее, чем толстеет.

«Больше, пожалуй, опасна худоба, потому что под ней может скрываться множество разных заболеваний и особенно онкология», — предупредила Павлова.

Также на серьезные заболевания могут указывать необъяснимые перепады настроения, смена отношения к жизни. Если человек всегда отличался оптимизмом и вдруг превратился в пессимиста, стал быстро уставать, находится постоянно «не в духе», то такое состояние должно насторожить.

Признаками серьезных заболеваний также могут быть ускорение старения. Если у человека резко стало отекать лицо, появились морщины, цвет кожи стал тусклым, то также следует пройти обследование.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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