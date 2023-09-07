Нарколог РФ Петров раскрыл правду об антипохмельных препаратах

Нарколог Даниил Петров прокомментировал влияние различных антипохмельных препаратов на здоровье.

По его словам, при неконтролируемом приеме таблеток от похмелья, в том числе различных БАДов, могут развиться проблемы со здоровьем, пишет «АиФ». При этом такие средства не избавляют от алкогольной зависимости.

Такие препараты нейтрализуют ацетальдегид, который и провоцирует похмелье. Но они не помогают избавиться от алкоголизма. А их повышенные дозы могут даже усилить алкогольную зависимость, поскольку они способствуют формированию иллюзии о том, что с их помощью можно избавиться от алкоголизма.

Поэтому такие препараты допустимы лишь в исключительных случаях. Но при этом не стоит надеяться на их чудодейственную силу, так как помогают они далеко не всем.

Петров отметил, что более разумным будет отказаться от спиртного, а не искать волшебные таблетки от похмелья.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»