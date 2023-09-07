Нарколог РФ Петров раскрыл правду об антипохмельных препаратах

Австралийка ужаснулась запаху мочи на улицах Барселоны
Испанская Барселона и остров Капри в Италии не такие привлекательные, как об этом пишут. Такой вывод сделала туристка...Подробнее
Нарколог Даниил Петров прокомментировал влияние различных антипохмельных препаратов на здоровье.
По его словам, при неконтролируемом приеме таблеток от похмелья, в том числе различных БАДов, могут развиться проблемы со здоровьем, пишет «АиФ». При этом такие средства не избавляют от алкогольной зависимости.
Такие препараты нейтрализуют ацетальдегид, который и провоцирует похмелье. Но они не помогают избавиться от алкоголизма. А их повышенные дозы могут даже усилить алкогольную зависимость, поскольку они способствуют формированию иллюзии о том, что с их помощью можно избавиться от алкоголизма.
Поэтому такие препараты допустимы лишь в исключительных случаях. Но при этом не стоит надеяться на их чудодейственную силу, так как помогают они далеко не всем.
Петров отметил, что более разумным будет отказаться от спиртного, а не искать волшебные таблетки от похмелья.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
Испанская Барселона и остров Капри в Италии не такие привлекательные, как об этом пишут. Такой вывод сделала туристка...Подробнее
Алтайская ясновидящая Галина Янко рассказала, как и когда может закончиться «военная спецоперация» РФ на территории...Подробнее
Мобилизованный журналист из Самары Илья Круговой рассказал о самых неприятных моментах, с которыми столкнулся один из...Подробнее
Тело бойца ЧВК «Вагнер», который пошел на фронт, чтобы выйти поскорее из тюрьмы, выкопали из могилы на кладбище в...Подробнее
Гибель Евгения Пригожина, Дмитрия Уткина и других командиров ЧВК «Вагнер» аккурат через два месяца после их похода на...Подробнее
Россиянам, планирующим приобрести автомобиль, стоит поторопиться. Такой совет дал автоэксперт Сергей Арбузов. С одной...Подробнее