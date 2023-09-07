Биолог РФ Хайди Тиссенбаум назвала четыре секрета долголетия

Сегодня, 09:24

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Биолог РФ Хайди Тиссенбаум назвала четыре секрета долголетия
Фото из открытых источников

Профессор молекулярной, клеточной и онкологической биологии Медицинской школы Массачусетского университета Хайди Тиссенбаум раскрыла основные принципы долголетия.

Она сообщила, что достаточно их соблюдать, чтобы на долгие годы сохранить здоровье, пишет Лента.ру.

Важно отказаться от сахара, либо сократить его употребление к минимуму. Доказано, что длительное потребление сахара влияет на развитие диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, болезней почек и Альцгеймера.

Необходимо заниматься спортом, особенно тем, кто ведет малоподвижный образ жизни или чья работа требует усидчивости.

«Сидение — это новое курение», — отметила Тиссенбаум.

Она добавила, что важно ежедневно делать хотя бы легкие упражнения, поскольку это необходимо, чтобы давать нагрузку на мышцы и скелет и замедлить старение.

Важно тренировать мозг. Потому необходимо приобретать новые навыки и знания. Это, подчеркнула эксперт, помогает надолго сохранить когнитивные функции.

Обязательно следует соблюдать режим питания. В рационе должны преобладать овощи, фрукты, ягоды и цельнозерновые.

И, конечно же, следует оставаться оптимистом и стараться сохранять хорошее настроение.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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