В РФ на вредной еде могут ввести предупреждающую маркировку

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В России могут ввести обязательную маркировку для продуктов питания, которые вредят здоровью. Об этом пишет издание «Известия». Соответствующее поручение дала вице-премьер Татьяна Голикова по итогам июньского заседания Совета по правительству. При составления перечня продуктов, которые будут подлежать маркировке, учтут рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Планируется на лицевой стороне упаковки продукта указывать, что он вредный, если он высококалорийный или содержит вредные вещества больше допустимой нормы.
Учитывая это, в список могут попасть сладкие газировки, соленья, копчености, продукты с высоким содержанием трансжиров (выпечка, сладкое, жареная и приготовленная во фритюре еда), а также некоторые мясные товары (сосиски, бекон, ветчина).
Считается, что такие продукты провоцируют набор веса, диабет, развитие заболеваний ЖКТ и даже онкологии.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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