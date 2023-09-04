Британец стал подозревать жену в измене из-за раковой опухоли

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54-летний британец заподозрил жену в измене из-за опухоли мозга. Весной прошлого года характер Энди Хэмптон начал меняться. Он охладел в семейных отношениях, стал засыпать в неожиданные моменты, даже во время родов жены. Помимо прочего, мужчина заподозрил 37-летнюю супругу в неверности, что для нее стало настоящим шоком. Женщина утверждала, что за все годы брака они никогда не сомневались друг в друге. Состояние британца неизменно ухудшалось. Мужчина становился забывчивым, жаловался на головные боли и не оказывал помощь жене с их маленьким ребенком. Кроме того, у него открылась сильная рвота, после чего его госпитализировали с подозрением на инфекционное заболевание.
Обследования показало, что у Хэмптона образовалась в мозге злокачественная опухоль - глиобластома, которая является агрессивной формой рака. Это заболевание и оказало влияние на его характер. Мужчине была проведена операция, и его поведение вернулось в норму. Сейчас Хэмптон проходит химиотерапию.
Согласно данным Исследовательского центра опухолей мозга Великобритании, от рака головного мозга умирает больше мужчин младше 70 лет, чем от рака простаты.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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