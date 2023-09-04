АТОР: туристам РФ посоветовали экономить на отдыхе в Турции, комбинируя отели

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Чтобы сэкономить, туроператоры предлагают россиянам жить в отелях категории «четыре звезды», и пользоваться инфраструктурой отелей более высокого класса.
О такой возможности рассказали в АТОР, передает РИА Новости.
Эксперты объяснили, что в Турции есть крупные гостиничные комплексы, на территории которых расположено несколько отелей разных категорий. То есть, у «четверок» и «пятерок» которых общая инфраструктура: пляж, аквапарк, концертная, спортивные и детские площадки, SPA-центры.
Разница в стоимости проживания, конечно же, будет разниться и может достигать 30%. И это ощутимая сумма.
В Анталье, к примеру, можно заселиться в «Akra V Hotel» категории «четыре звезды». При этом гости этого отеля могут пользоваться инфраструктурой отеля пять звезд. Межу отелями разного класса лишь проезжая часть, преодолеть которую можно по надземному переходу.
В Аланье это отели «Lonicera World Hotel», «Aqi Pegasos Club», «Annabella Park Hotel», «Justiniano Club Alanya» категории «четыре звезды». Гости могут пользоваться территорией и инфраструктурой соседних с ними «пятерок» «Lonicera Resort & SPA», «Aqi Pegasos Resort Hotel» и «Aqi Pegasos Royal Hotel», «Annabella Diamond Hotel», «Justiniano Deluxe Resort» соответственно.
Но все же могут быть ограничения на бары и рестораны.
Тем не менее, таких вариантов в Турции много и их можно найти на различных курортах, отмечают в АТОР.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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