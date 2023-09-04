Лебедева назвала три дешевых продукта, способных спасти от рака кишечника

«Нет пальца на ноге»: самарский разведчик пропал без вести на СВО РФ
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Гастроэнтеролог Диляра Лебедева рассказала о продуктах, которые защищают от рака кишечника.
В своем Telgram-канале она объяснила, что для организма необходимые жирные Омега-3 кислоты. Получить их организм может только извне и больше всего их в морской рыбе и морепродуктах.
Не обязательно покупать дорогие сорта рыбы. Омега-3 кислоты содержатся в сельди, скумбрии, минтае. Помимо рыбы в рацион можно включить водоросли, кальмары, мидии и креветки.
«Они быстро размножаются, недолго живут и не успевают накапливать вредное», — рассказала Лебедева.
В любом случае важно помнить, что рацион должен быть сбалансированным и разнообразным. Поэтому обязательно в меню ежедневно должны присутствовать овощи и фрукты, а также цельнозерновые. Белки действительно лучше получать из морепродуктов или нежирных сортов мяса.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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