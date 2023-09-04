Казанцев назвал лучший способ избавления от похмелья

Врач психиатр-нарколог Алексей Казанцев рассказал, как лучше избавиться от похмелья.

Он подчеркнул, что биологически активные добавки (БАД) далеко не всегда эффективны от похмелья. Какой-то эффект могут дать лишь БАДы с витаминами группы В. Поэтому тратиться на них, чтобы избавиться от похмелья, бессмысленно.

Эксперт добавил, что лучшим способом избежать от похмелья является отказ от алкоголя. Если же человек понимает, что будет пить, то накануне, по рекомендации врача, можно принять энтеросорберты, либо же сразу после употребления алкоголя.

Стоит учитывать, что спиртное вымывает из организма магний, кальций, натрий.

Врач подчеркнул, что злоупотребление алкоголем может спровоцировать судорожные припадки, психоз и даже смерть. Поэтому лучше вообще не пить, либо выпивать не более 1-2 доз спиртного, выбирая качественный алкоголь.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»