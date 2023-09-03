Врач Кашух предупредила о риске заражения бычьим цепнем

Сегодня, 19:54

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Врач Кашух предупредила о риске заражения бычьим цепнем
Фото из открытых источников

Любители тартара, карпаччо и стейков с кровью рискуют заразиться бычьим цепнем. Об этом предупредила врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух. 

Кандидат медицинских наук объяснила, что в сыром или плохо прожаренном мясе могут быть паразиты. В ресторанах, которые дорожат своей репутацией, мясо проходит строгий санитарный контроль, однако и в этом случае посетителям кафе никто не может гарантировать безопасность.  От такого блюда, как мясо с кровью, лучше  отказаться, если нет точной информации о том, в каких условиях производилось, хранилось и готовилось мясо. 

Свинина всегда содержит личинки паразитов, а сырая курица и яйца могут быть заражены кампилобактером, вызывающим острую инфекцию ЖКТ, и сальмонеллой. Сырая говядина, в которой паразиты встречаются гораздо реже, также опасна, так как в ней могут быть личинки бычьего цепня. Кроме того, из-за сырого мяса, которое к тому же хранилось неправильно, можно получить пищевое отравление.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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