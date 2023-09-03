Врачи США: за сутки до внезапной смерти проявляются два характерных симптома

Ученые из Института сердца в Седарс-Синай (США) рассказали о том, какие симптомы указывают на приближение внезапной смерти.

Примерно за сутки до внезапной остановки сердца могут появиться определенные симптомы, пишет «АиФ». При этом некоторые из них у мужчин и женщин отличаются.

Исследование показало, что у многих женщин в течение суток перед внезапной остановкой сердца появлялась отдышка. У мужчин же признаком приближающейся остановки сердца часто бывает боль в груди. У представителей обоих полов встречались учащенное сердцебиение, приступообразная активность и даже симптомы гриппа.

Терапевт Ольга Козлова говорит о том, что если предпринять вовремя меры, то внезапную остановку сердца можно предотвратить. И это важно учитывать всем, поскольку внезапная остановка сердца уносит до 90% жизней при приступе. Поэтому необходимо предпринимать профилактические меры и при ухудшении самочувствия обращаться к врачу незамедлительно.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»