Врачи США: за сутки до внезапной смерти проявляются два характерных симптома

Врач РФ перечислил анализы, которые расскажут о наличии рака
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Ученые из Института сердца в Седарс-Синай (США) рассказали о том, какие симптомы указывают на приближение внезапной смерти.
Примерно за сутки до внезапной остановки сердца могут появиться определенные симптомы, пишет «АиФ». При этом некоторые из них у мужчин и женщин отличаются.
Исследование показало, что у многих женщин в течение суток перед внезапной остановкой сердца появлялась отдышка. У мужчин же признаком приближающейся остановки сердца часто бывает боль в груди. У представителей обоих полов встречались учащенное сердцебиение, приступообразная активность и даже симптомы гриппа.
Терапевт Ольга Козлова говорит о том, что если предпринять вовремя меры, то внезапную остановку сердца можно предотвратить. И это важно учитывать всем, поскольку внезапная остановка сердца уносит до 90% жизней при приступе. Поэтому необходимо предпринимать профилактические меры и при ухудшении самочувствия обращаться к врачу незамедлительно.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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