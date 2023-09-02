Невролог Дорофеева: спорт и общение с животными снимают стресс

Сегодня, 18:14

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Невролог Дорофеева: спорт и общение с животными снимают стресс
Фото из открытых источников

Здоровье нервной системы можно поддерживать и без лекарств. Врач-невролог Елена Дорофеева отметила, что очень часто накапливающийся психоэмоциональный дискомфорт переходит в хронический стресс, что негативным образом влияет на весь организм. Постоянный стресс чреват развитием неврозов и депрессии, когнитивными расстройствами и нарушением пищевого поведения. Также на этой почве развивается алкоголизм и происходят эмоциональные нарушения.

В стрессовых ситуациях нужно научиться расслабляться. В этом помогут физическая активность, прогулки на свежем воздухе и общение с животными. Как правило, люди, находящиеся в хорошей физической форме, чувствуют себя более счастливыми. Они менее подвержены влиянию стресса. Любая физическая нагрузка принесет только пользу. 

Дело в том, что физические упражнения стимулируют выработку эндорфинов, которые оказывают влияние на эмоциональное состояние, нормализуют сон и снижают выработку гормона стресса кортизола. Общение с животными, привязанность к домашним питомцам  расслабляют и дарят положительные эмоции. Стресс можно снять с помощью творчества, чтения книг или разгадывания кроссвордов. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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