Главный педиатр Москвы Османов рассказал, что дать школьнику для перекуса

Сегодня, 07:19

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Главный педиатр Москвы Османов рассказал, что дать школьнику для перекуса
Фото из открытых источников

Главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов рекомендовал на перекус детям в школу давать яйца, сыр, нарезанные фрукты и овощи.

По его словам, в качестве перекуса школьникам можно приготовить роллы из лаваша с салатом и овощами, пишет РИА Новости. Он отметил, в первую очередь важно помнить, что детям необходимо давать здоровую, питательную и разнообразную еду, которая не будет портиться быстро.

«При выборе напитка предпочтение следует отдавать питьевой негазированной воде или домашнему компоту. Хлеб лучше использовать цельнозерновой с семенами и отрубями, что зарядит ребенка дополнительной энергией. Если перекус планируется в течение ближайших двух-трех часов, можно использовать такие продукты, богатые белком, как яйца, телятину, курицу, индейку, сыр с учетом предпочтений ребенка», — рекомендовал Османов.

Он отметил, что школьнику можно дать в школу нарезанные яблоки, груши, огурец, сладкий перец, листовой салат. Также неплохим перекусом, по его мнению, будут приготовленные дома батончики гранола из овсяных хлопьев, орехов, изюма и меда.

Полезным перекусом будут орехи, сухофрукты, цукаты, семечки. Они богаты на витамины, минералы и полезные жиры.

А вот сладости, газированные напитки и мясные полуфабрикаты детям лучше не давать.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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Главный педиатр Москвы Османов рассказал, что дать школьнику для перекуса

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