Диетолог Гоголева: Укрепить здоровье осенью помогут перец и грибы

С наступлением осени увеличивается риск всплеска сезонных простуд. В этой связи эндокринолог-диетолог Сайыына Гоголева рекомендовала включить в рацион цитрусовые и цветную капусту. Прежде всего, об этом должны позаботиться люди с ослабевшим иммунитетом. Доктор Гоголева рекомендовала употреблять продукты, богатые витамином С, который является эффективным антиоксидантом.

По словам Гоголевой, это цитрусовые, цветная капуста, болгарский перец, гранат, айва, яблоки и другие фрукты. Эндокринолог пояснила, что антиоксиданты выводят из организма свободные радикалы. Врач считает, что в рацион должны входить продукты, богатые жирорастворимыми витаминами А, Е и К. Речь идет о тыкве, репе, красной рыбе и орехах. Это поможет укрепить мембраны клеток иммунной системы. Такое блюдо, как стейк из лосося на пару или гриле, окажет благоприятное воздействие на кости и снизит уровень холестерина. Полезными могут быть перцы фаршированные или тушеные. Айва, тушеная с овощами, обладает противовоспалительным эффектом.

Осенью также важно употреблять продукты, богатые витамином D, который содержится в морской рыбе, яйцах и грибах. Употребление этих продуктов способствует укреплению костей и повышению защищенности организма. Лук, чеснок и имбирь также должны быть включены в рацион, так как они обладают бактерицидными и противовирусными свойствами. Не следует забывать о зеленых и корнеплодных овощах, содержащих фолиевую кислоту. Эффективны также грибы, в которых содержится необходимый организму селен.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»