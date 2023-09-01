Врач Левченко назвала головокружения и сонливость одними из последствий неправильной осанки

Сегодня, 11:34

Image 16+
Врач Левченко назвала головокружения и сонливость одними из последствий неправильной осанки
Фото из открытых источников

Частые головокружения и сонливость могут появиться в результате не вполне очевидной причины — из-за неправильной осанки. Об этом граждан предупредила травматолог-ортопед Ольга Левченко.

Сутулость возникает вследствие изменения положения позвонков. Она может сопровождаться межпозвоночными протрузиями и грыжами. Деформации оказывают влияние на кровообращения в сосудах и, в конечном итоге, человек начинает испытывать сильнейшую слабость, сонливость, головокружение.

Неправильная осанка и сутулость для большинства офисных работников является «приобретенной», так как связана с сидячим образом жизни и недостатком физической нагрузки. Работа в положении сидя на некомфортном кресле, которое не обеспечивает спине разгрузку и снятие скопившегося напряжения, да еще в течение долгих часов без перерыва на зарядку, рано или поздно приводит к проблемам со спиной.

«Если вы сутулитесь, если у вас асимметрия плеч, лопаток, боли в спине, надо обратиться к врачу — чаще всего это ортопед — он назначит обследование и поставит точный диагноз», — обратилась доктор Левченко к работникам офисов и учащимся.

Врач обратила внимание на то, что нарушения осанки фиксируются даже у физически активных людей. Более того — у спортсменов. В основном это происходит при неправильном тренировочном режиме.

Однако, что бы не было причиной проблем со спиной, стоит обязательно обращаться к врачу — и как можно раньше, ибо от своевременного обращения может зависеть успех лечения.

В запущенных случаях не обойтись без хирургического вмешательства.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

Врач Левченко назвала головокружения и сонливость одними из последствий неправильной осанки

Сегодня, 11:34

Врач-терапевт РФ объяснила, почему критически важно хорошо высыпаться

Сегодня, 10:49

Онколог Гадзиян назвал три симптома, предупреждающие о мгновенной смерти

Сегодня, 10:34

Врач РФ перечислил анализы, которые расскажут о наличии рака

Вчера, 20:44

Гастроэнтеролог Вялов назвал две причины съесть чебурек вместо овощей

1-09-2023, 21:54

Гастроэнтеролог Федулов рассказал, как восстановить поврежденный желудок

1-09-2023, 12:54

Невролог Чердак: использование интернета спасает от деменции пожилых людей

31-08-2023, 17:59

Ученые нашли способ увеличить продолжительность жизни

29-08-2023, 21:19

«JAMA Oncology»: уборка, стирка и приготовление еды снижают риск развития рака человека

28-08-2023, 08:59

Хирург Гадзиян: животные жиры могут спрвоцировать развитие рака быстрее жареной пищи

27-08-2023, 14:39

Мобилизованный из Красноярска хочет, чтобы ему продлили отпуск ради ребенка-инвалида

26-08-2023, 10:39

Диетолог РФ Силина: чтобы продлить молодость, нужно меньше есть майонез и колбасу

26-08-2023, 09:59

Врач прокомментировал возможность заражения ВИЧ и гепатитом С через укол зараженным шприцем

25-08-2023, 22:09

Врач Уманов предупредил, что под воздействием алкоголя из организма вымывается магний

25-08-2023, 16:04

Врач РФ Ирина Петрова перечислила частые признаки болезней груди

23-08-2023, 17:19

BMC Medicine назвал два напитка с кофеином, снижающие вес

23-08-2023, 12:09

Онколог РФ Борзяница перечислил семь симптомов рака мозга

22-08-2023, 16:19

Диетологи назвали две каши, от которых лучше отказаться

21-08-2023, 14:24

Апельсиновый сок по утрам приведет к проблемам с желудком

21-08-2023, 13:19

Врач Яковлева назвала самые грязные места в доме

21-08-2023, 11:14

Возможно, Вам будет интересно

Врач РФ перечислил анализы, которые расскажут о наличии рака

Врач РФ перечислил анализы, которые расскажут о наличии рака

Вчера, 20:44

0

Онколог объяснил, как можно определить наличие рака на ранних сроках. Об этом сообщает «Газета.Ru». Некоторые анализы,...

Подробнее
«Известия»: Жизнь россиян изменится с 1 сентября 2023

«Известия»: Жизнь россиян изменится с 1 сентября 2023

31-08-2023, 14:39

0

О том, какие изменения ждут россиян с 1 сентября, рассказали в издании «Известия». Так, с этой даты в медицинских...

Подробнее
WSJ рассказала о мерах безопасности, к которым прибегал Пригожин при перелетах

WSJ рассказала о мерах безопасности, к которым прибегал Пригожин при перелетах

31-08-2023, 16:59

0

Евгений Пригожин после провалившейся попытки военного мятежа в России серьезно усилил меры собственной безопасности при...

Подробнее
Буданов заявил, что аэродром в Пскове Украина атаковала с территории России

Буданов заявил, что аэродром в Пскове Украина атаковала с территории России

1-09-2023, 10:24

0

Украина атаковала объекты в Пскове, в том числе военно-транспортные самолеты Ил-76 на аэродроме «Кресты», с территории...

Подробнее
Кедми рассказал, какое поставленное Украине западное оружие превосходит российское

Кедми рассказал, какое поставленное Украине западное оружие превосходит российское

31-08-2023, 15:44

0

Военный эксперт из Израиля, экс-руководитель спецслужбы «Натив» Яков Кедми считает, что вся поставленная Украине...

Подробнее
Ученые назвали период, когда человечество оказалось на грани вымирания

Ученые назвали период, когда человечество оказалось на грани вымирания

1-09-2023, 12:19

0

В истории человечества был период, когда популяция людей едва превышала тысячу особей на протяжении многих поколений....

Подробнее

Новости партнеров