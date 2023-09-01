Врач Левченко назвала головокружения и сонливость одними из последствий неправильной осанки

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Частые головокружения и сонливость могут появиться в результате не вполне очевидной причины — из-за неправильной осанки. Об этом граждан предупредила травматолог-ортопед Ольга Левченко.
Сутулость возникает вследствие изменения положения позвонков. Она может сопровождаться межпозвоночными протрузиями и грыжами. Деформации оказывают влияние на кровообращения в сосудах и, в конечном итоге, человек начинает испытывать сильнейшую слабость, сонливость, головокружение.
Неправильная осанка и сутулость для большинства офисных работников является «приобретенной», так как связана с сидячим образом жизни и недостатком физической нагрузки. Работа в положении сидя на некомфортном кресле, которое не обеспечивает спине разгрузку и снятие скопившегося напряжения, да еще в течение долгих часов без перерыва на зарядку, рано или поздно приводит к проблемам со спиной.
«Если вы сутулитесь, если у вас асимметрия плеч, лопаток, боли в спине, надо обратиться к врачу — чаще всего это ортопед — он назначит обследование и поставит точный диагноз», — обратилась доктор Левченко к работникам офисов и учащимся.
Врач обратила внимание на то, что нарушения осанки фиксируются даже у физически активных людей. Более того — у спортсменов. В основном это происходит при неправильном тренировочном режиме.
Однако, что бы не было причиной проблем со спиной, стоит обязательно обращаться к врачу — и как можно раньше, ибо от своевременного обращения может зависеть успех лечения.
В запущенных случаях не обойтись без хирургического вмешательства.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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