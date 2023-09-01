Врач-терапевт РФ объяснила, почему критически важно хорошо высыпаться

Врач-терапевт Анастасия Квасова рассказала о том, почему важно хорошо высыпаться.

В беседе с «Мослентой» она подчеркнула, что полноценный сон необходим для здоровья. Во время сна организм восстанавливается, поскольку запускаются процессы обновления клеток. Сон, отметила врач, особо важен для людей, которые занимаются спортом, либо выполняют физически тяжелую работу.

«Во-первых, происходит освоение информации, удаление ненужных нейронных связей, расслабление нервной системы. Во-вторых, при полноценном сне происходит расслабление мышц и синтез новых клеток, что особенно важно для спортивных занятий. Ведь только на фоне полноценного восстановления произойдет желаемый рост мускулатуры после тренажерного зала», — сказала врач.

К тому же стоит учитывать, что регуляция синтеза гормонов зависит от циркадного ритма. И если человек не спит ночью, циркадный ритм сбивается. В результате этого нарушается регуляция синтеза гормонов. Если постоянно не высыпаться, то может усиливаться аппетит. Поэтому полноценный сон также влияет на вес.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»