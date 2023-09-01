Врач-терапевт РФ объяснила, почему критически важно хорошо высыпаться

Врач РФ перечислил анализы, которые расскажут о наличии рака
Онколог объяснил, как можно определить наличие рака на ранних сроках. Об этом сообщает «Газета.Ru». Некоторые анализы,...Подробнее
Врач-терапевт Анастасия Квасова рассказала о том, почему важно хорошо высыпаться.
В беседе с «Мослентой» она подчеркнула, что полноценный сон необходим для здоровья. Во время сна организм восстанавливается, поскольку запускаются процессы обновления клеток. Сон, отметила врач, особо важен для людей, которые занимаются спортом, либо выполняют физически тяжелую работу.
«Во-первых, происходит освоение информации, удаление ненужных нейронных связей, расслабление нервной системы. Во-вторых, при полноценном сне происходит расслабление мышц и синтез новых клеток, что особенно важно для спортивных занятий. Ведь только на фоне полноценного восстановления произойдет желаемый рост мускулатуры после тренажерного зала», — сказала врач.
К тому же стоит учитывать, что регуляция синтеза гормонов зависит от циркадного ритма. И если человек не спит ночью, циркадный ритм сбивается. В результате этого нарушается регуляция синтеза гормонов. Если постоянно не высыпаться, то может усиливаться аппетит. Поэтому полноценный сон также влияет на вес.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
Онколог объяснил, как можно определить наличие рака на ранних сроках. Об этом сообщает «Газета.Ru». Некоторые анализы,...Подробнее
О том, какие изменения ждут россиян с 1 сентября, рассказали в издании «Известия». Так, с этой даты в медицинских...Подробнее
Евгений Пригожин после провалившейся попытки военного мятежа в России серьезно усилил меры собственной безопасности при...Подробнее
Украина атаковала объекты в Пскове, в том числе военно-транспортные самолеты Ил-76 на аэродроме «Кресты», с территории...Подробнее
Военный эксперт из Израиля, экс-руководитель спецслужбы «Натив» Яков Кедми считает, что вся поставленная Украине...Подробнее
В истории человечества был период, когда популяция людей едва превышала тысячу особей на протяжении многих поколений....Подробнее